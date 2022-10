Fanta traz diversão e cor aos lanches de Halloween 

Como tudo que vira rotina, os momentos de lanches podem se tornar monótonos. Por isso, para trazer mais cor e diversão, Fanta lança uma nova edição limitada de Fanta Mistério com sabor inédito para acompanhar os lanches das celebrações de Halloween.

Com uma cor azul gelo e um sabor tão delicioso quanto enigmático, a nova Fanta prova que nem tudo é o que parece. O Halloween pode ser sinônimo de mistério e algo sombrio, mas também está conectado com festas e lanches tradicionais deste momento especial. Por isso, em 2022, a marca aposta em dar novas cores a essas ocasiões, com ações misteriosas em diferentes regiões do país que serão reveladas ao longo do mês de outubro.

Além do novo sabor, cor e embalagem, Fanta irá oferecer experiências e conteúdos exclusivos por meio de parcerias com os principais clientes do Brasil. Em lanches, o Subway e a BR Mania, terão um combo especial temático para o lançamento. Os combos especiais estarão disponíveis em todas as lojas e as redes desafiarão os consumidores em uma roleta ou um dado que oferecem diferentes tipos de prêmios divididos em categorias temáticas de Halloween, como: doces, travessuras, mistério monstruoso e brinde especial.

Fanta mistério

Já no Bob´s, teremos dois combos especiais de Halloween, um deles com uma sobremesa deliciosamente assustadora e ainda a possibilidade de ganhar brindes personalizados Fanta. Além disso, lojas especiais contarão com uma ativação experiencial no Drive Thru, nas quais as pessoas poderão viver uma misteriosa experiência, enquanto aguardam seus pedidos.

Nas salas do Cinemark, a Fanta Mistério leva brilho ao “escurinho” das sessões e, também, convida o público a experimentar o seu novo sabor. Em um combo especial, pela primeira vez, a rede colore a pipoca de caramelo com a cor azul, combinando com a edição de Fanta Mistério deste ano. Compondo a agenda de ações, para celebrar o pré Halloween, dois complexos de cinema, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, realizarão um evento exclusivo para influenciadores, imprensa e os consumidores mais engajados nas redes sociais de Fanta.

Outra grande atração para a data é o Fanta escape Bus. Um ônibus itinerante, que passará por lojas do grupo Carrefour nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, desafiando consumidores da rede a levar seus amigos até a loja e desvendar mistérios de Halloween em uma atividade muito divertida.

Além de muitas outras parcerias e experiências que poderão ser vivenciadas em lojas do Giraffas, McDonald’s Delivery, Pão de Açúcar e outros clientes. Essas e outras atividades, também poderão ser acompanhadas através das mídias sociais de Fanta.

“Fanta sempre foi uma marca fun e buscamos espalhar momentos de diversão pelo mundo! Por isso, acreditamos que o Halloween seja uma oportunidade da marca combater o cinza, o monótono, das nossas rotinas e incentivar o público a trazer mais diversão e alegria para o dia a dia, independentemente da idade. O Halloween tem este espírito, uma festividade em que todos se sentem livres para usarem a fantasia que quiserem de uma forma divertida. O nosso produto Fanta Mistério foi criado exatamente para isso, estimular o espírito de brincadeira, diversão e trazer mais cor para todos durante o momento do Halloween”, completa Ted Ketterer, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.