Passe Livre Estudantil: prazo para cadastro e recadastro termina dia 31

Termina no próximo dia 31 de outubro o prazo para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil (PLE), referente ao ano de 2022. A data limite foi antecipada pois o sistema de pagamento do crédito está sendo modificado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds).

O sistema para atualização e adesão está disponível desde janeiro deste ano e seguiria até novembro, entretanto, foi antecipada para o fim de outubro. O período estendido leva em consideração o calendário escolar atípico ocasionado pela pandemia da Covid-19. Este ano, 82 mil estudantes já efetuaram o procedimento.

O benefício concede 48 viagens por mês para deslocamento de casa à instituição de ensino. O saldo não acumula, por isso, quem não utilizar todos os créditos, no mês seguinte é creditado apenas a diferença para completar o restante das viagens. O cálculo é feito com base nos dias letivos mensais informados pelas instituições de ensino.

São beneficiados alunos das cidades de Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Como fazer o cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil

O cadastro e recadastro pode ser feito pelo site da Juventude, para alunos de Goiânia e Região Metropolitana. Caso a solicitação seja aprovada, o cartão do novo beneficiário fica pronto em até 15 dias e a retirada deve ser agendada pelo site do Vapt Vupt.

Já os estudantes de Anápolis devem procurar a instituição de ensino para que ela envie a solicitação à Urban. Os novos beneficiários devem procurar atendimento presencial na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes. É preciso levar documentos pessoais.

Para mais informações, basta entrar em contato nos telefones: (62) 3201-9748 (Ligação/WhatsApp), (62) 98306-0294 (WhatsApp), 0800.648.2222 (Redmob).