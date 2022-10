Pesquisa Quaest: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47%

Uma nova pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta quarta-feira (19/10), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a corrida pelo Planalto com 53% dos votos válidos, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 47%. Votos válidos são o que determinam as eleições. O cálculo é feito a partir da exclusão de votos nulos, brancos e indecisos.

Sendo considerado os votos totais, Lula aparece com 47% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro fica com 42%. Votos brancos e nulos somam 6%. Quem não soube responder em quem votaria, totaliza 5%.

O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 18 de outubro e ouviu 2.000 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR‐04387/2022.

Entrevistados avaliam Lula e Bolsonaro

Conforme pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 94% dos entrevistados disseram votar definitivamente em Lula. Em relação a Bolsonaro, 97% dos ouvidos afirmam votar no presidente.

O levantamento levou em consideração outros tópicos, também. No quesito rejeição, 46% disseram não votar de forma alguma em Bolsonaro, enquanto 42% não votariam em Lula.

Ainda de acordo com a pesquisa, 39% dos ouvidos avaliam o atual governo como ruim e 36% consideram boa a gestão de Jair Bolsonaro. 23% considera a gestão regular.

