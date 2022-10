Professor é preso suspeito de abuso sexual contra alunas em Caldazinha

Um professor foi preso nesta terça-feira (18/10) suspeito de abuso sexual contra várias alunas na escola onde dava aulas, em Caldazinha, a cerca de 33 quilômetros de Goiânia. Agora, ele é investigado pela prática de estupro de vulnerável.

O homem ensinava educação física na Escola Municipal Prof. Sebastião Rodrigues de Oliveira e, segundo a Polícia Civil, se aproveitava da condição para praticar atos libidinosos contra as meninas, que têm entre 9 e 11 anos.

As vítimas prestaram depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Senador Canedo, que está investigando o caso. Conforme relatos, o professor tocava em várias partes dos corpos delas, como seios, nádegas, pernas e coxas. Além disso, também as obrigava a sentar no colo dele, sobre sua região genital.

Professor suspeito de abuso sexual teria abusado de outra aluna em 2014

Durante as investigações, a polícia descobriu que o homem já teria abusado de outra aluna, hoje adolescente, entre os anos de 2014 e 2015, quando ela tinha entre 8 e 9 anos de idade. A vítima contou à polícia que também presenciou os abusos praticados contra outras colegas de turma.

Diante dos fatos, a corporação cumpriu o mandado de prisão contra o suspeito e ouviu diversas vítimas e testemunhas. Além disso, também divulgou a imagem para que outras possíveis vítimas possam reconhecer e procurar a delegacia, seja presencialmente ou pelos telefones (62) 3201-2428 e (62) 98595-5416.

O Portal Dia entrou em contato com a Secretaria de Educação de Caldazinha, mas não obteve retorno até a divulgação desta reportagem. A defesa do suspeito também não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.