Reajuste médio de 7,22% na conta de luz entra em vigor no sábado (22), em Goiás

Entra em vigor no próximo sábado (22/10) o novo reajuste na conta de luz aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta ter-feira (18). Os clientes da Enel Distribuição Goiás pagarão, em média, 7,22% mais caro. Com isso, o quilowatt-hora (kwh) consumido por residências passará de R$ 0,637 para R$ 0,671.

Conforme aponta a Aneel, os fatores que mais impactaram no cálculo para o reajuste foram os custos de encargos setoriais e aquisição de energia. Para atenuar os efeitos do reajuste, a ANEEL aplicou créditos da devolução do PIS/Cofins, bem como recursos da CDE/ Eletrobras relacionados à modicidade tarifária e do bônus da Conta de Comercialização de Itaipu.

Como funciona o reajuste na conta de luz em Goiás

Atualmente, a Enel Goiás atende 3,26 milhões de unidades consumidoras no estado. Todos os clientes terão algum tipo de reajuste, considerando cada tipo de consumidor.

Para os consumidores residenciais, que representam mais de 86% de todos os clientes, o reajuste será de 4,82%. Para os consumidores conectados em baixa tensão (pequenas e médias empresas e consumidores rurais), o aumento é de 5,81%. O maior reajuste é para consumidores conectados em alta tensão, ou seja, as grandes empresas, que pagarão 10,84% mais caro no fim do mês.

As tarifas de energia elétrica das distribuidoras de energia são reajustadas anualmente no aniversário do contrato de concessão. Na determinação do índice de reajuste, a Aneel leva em consideração os custos de aquisição, transmissão e distribuição de energia, bem como encargos setoriais e implicações financeiras.

Em última análise, existem medidas para mitigar o impacto das tarifas, por exemplo, no caso de devolução de pagamentos feitos a mais pelos clientes da distribuidora este ano.