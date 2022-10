Goiânia celebra 89 anos com diversas atrações culturais na cidade

A Prefeitura de Goiânia promove, desta quinta-feira (20/10) até o dia 29 de outubro, um circuito cultural gratuito com cerca de 45 atrações, em uma programação para comemorar o aniversário de 89 anos da capital, celebrado no dia 24. Assim, serão nove dias com atrações diárias em diversos pontos da cidade.

Dessa forma, ente os eventos estão o Festival Canto de Ouro e o Festival de Artes Cênicas Goiânia em Cena, com espetáculos e oficinas teatrais. Além disso, o FestCine CineLab Gyn, com exibição de filmes e oficinas de cinema, bem como uma exposição artística com obras em 89 outdoors espalhados pela cidade. Ademais, o circuito cultural gartuiro dos 89 anos de Goiânia terá oa ançamento de livros de autores goianos. Também do Selo Comemorativo dos 89 anos de fundação da capital, e um concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

De acordo com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, a programação do circuito cultural gratuito foi pensada para que o goianiense possa escolher onde quer ir durante esses dias de comemoração. “Tem para todos os gostos e idades. É teatro, música, cinema, orquestra, e sabemos da qualidade dos nossos artistas. Serão espetáculos maravilhosos”, ressalta.

Os ingressos para o Festival Goiânia Canto de Ouro podem ser retirados na bilheteria do Cine Ouro, na Rua 3 – Centro, a partir das 17h. Além disso, os bilhetes para o Festival de Artes Cênicas Goiânia em Cena, por sua vez, estarão disponíveis na plataforma Sympla. Já os ingressos para o FestCine CineLab Gyn estarão disponíveis na bilheteria da Casa de Vidro, na entrada para o evento.

Confira a programação completa do aniversário dos 89 anos de Goiânia AQUI.