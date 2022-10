Mulher é suspeita de jogar soda cáustica em mulher e crianças, em Caldas Novas

Um desentendimento na noite de terça-feira (18/10), em Caldas Novas, terminou com três pessoas gravemente feridas, sendo duas crianças. A suspeita é que uma mulher tenha jogado soda cáustica nas vítimas.

Informações iniciais apontam que a esposa do dono de um bar na cidade teria se envolvido na briga com a vítima, que estava com as crianças, sendo um bebê de 5 meses e uma menina de 5 anos. Apenas a menina é filha da vítima, o bebê é filho de uma outra mulher, que estava no banheiro no momento da confusão. De acordo com a Polícia Civil, a agressão teria sido motivada por ciúmes.

Mulher suspeita de jogar soda cáustica em mulher e crianças não foi presa

A vítima foi atingida no rosto com o produto. Já as crianças tiveram queimaduras de 1º e 2º grau com a soda cáustica. Todos foram levados para o Hospital Municipal André Ala Filho, em estado estável.

O caso mais grave é o do bebê, que teve os ossos expostos por causa das queimaduras. Além disso, as vítimas tiveram queimaduras no rosto, tórax e pescoço. Devido a gravidade dos ferimentos, as vítimas precisaram ser transferidas para o Hospital Estadual Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Já a mulher suspeita de cometer o crime foi identificada, mas não foi presa. Ela pode responder pela prática do crime lesão corporal. O caso será investigado pela Polícia Civil de Caldas Novas.

