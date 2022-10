Aniversário de Goiânia: confira o que abre e fecha no feriado na capital

Na próxima segunda-feira (24/10), comemora-se o aniversário de 89 anos de Goiânia, e na terça-feira (25), houve a transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor Público. Por isso, o funcionamento de órgãos municipais e estaduais podem ser afetados, exceto os serviços considerados essenciais.

As repartições e órgãos do Governo de Goiás não funcionarão nos dias 24 e 25 de outubro. O expediente retorna na quarta-feira (26) e ocorre normalmente na sexta-feira (28), conforme horários de cada órgão.

Passe Livre Estudantil: Prazo para cadastro e recadastro termina dia 31

Abre e fecha no aniversário de Goiânia

Atende Fácil

As unidades de atendimento do Atende Fácil estarão fechadas na segunda-feira (24) e terça-feira (25). O atendimento normal será retomado na quarta-feira (26).

Ceasa

O mercado nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) mantém atendimento normal, das 3h às 14h, em todos os dias do feriado prolongado. Já o setor administrativo terá o funcionamento suspenso e retorna na quarta-feira, dia 27 de outubro.

Saneago

A Saneago não terá atendimento presencial na segunda-feira (24), mas segue normalmente na terça (25). No feriado, os clientes poderão contar com suporte para comunicados de vazamentos, consulta de faturas em aberto, entre diversos outros serviços. São eles: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 e chat on-line pelo site saneago.com.br.

Vapt Vupt

Não haverá atendimento na próxima segunda e terça-feira (24 e 25). Por isso, os atendimentos marcados para o dia serão reagendados. Servidores entrarão em contato com os usuários, por telefone, para marcação de nova data e horário de atendimento, sem a necessidade do cidadão realizar um novo agendamento. O atendimento será normalizado na quarta-feira (26).

Mesmo com as unidades fechadas, a população ainda pode recorrer aos serviços públicos que estão disponíveis no programa Expresso, como solicitação de segunda via de documentos, delegacia virtual, emissão de certidões, entre outros. O acesso é feito gratuitamente por meio do aplicativo “Expresso Goiás” ou no endereço eletrônico www.expresso.go.gov.br.

Transporte coletivo

Na segunda-feira (24), as linhas estarão operando com planilha horária de sábado e domingo. O dia conta, também, com linhas expressas operando e uma frota extra, caso necessária, de 54 ônibus, sendo o 1º turno – 05h30 às 13h30 e 2º turno – 13h30 às 20h30, com 27 ônibus. Na terça-feira (25), todas as linhas operarão com planilhas horárias de dia útil.

Lazer

O Parque Zoológico e Mutirama estarão fechados na segunda e terça-feira, abrindo somente de quarta-feira a domingo.

Shoppings

Araguaia Shopping

Lojas e quiosques: das 8h30 às 20h30

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Goiânia Shopping

Lojas e quiosques: Horário opcional: das 10h às 14h e das 20h às 22h/ Horário obrigatório: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 10h às 22h30

Restaurantes: das 10h às 23h

Estação Goiânia

Lojas e quiosques: das 9 às 17h

Praça de alimentação das 10h às 22h

Flamboyant Shopping

Lojas: funcionamento facultativo das 10h às 22h

Alimentação e lazer: das 10h às 22h

