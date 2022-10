Concessionária é notificada por valor de pedágio cobrado na BR-153, em Goiás

O Procon Goiás notificou a concessionária Ecovias do Araguaia por irregularidades na praça de pedágio instalada na BR-153, em Jaraguá, no centro de Goiás. Um dos questionamentos é sobre o preço que está sendo cobrado, que está alto em relação à outras praças.

Conforme apontado pelo Procon, o valor cobrado para automóvel, caminhonete e furgão varia de R$ 8,30 a R$ 14,20. Já para caminhão reboque o valor pode chegar a R$ 113,60.

Outro ponto é que os fiscais não encontraram no local o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a placa da Lei do Troco e o número do Disque Denúncia do próprio Procon.

O trabalho da concessionária em Goiás começou no último dia 3 de outubro. Agora, a empresa tem dez dias para apresentar o contrato e a relação de medidas adotadas desde o início da concessão para assegurar a qualidade da prestação de serviço e a fluidez no tráfego.

Em nota, a concessionária informou que vai disponibilizar todos os documentos solicitados e esclareceu que o valor cobrado já estava previsto no contrato firmado com o governo federal.

Concessionária se manifesta sobre o caso