Homem morre após ser atropelado por caminhão na Marginal Botafogo

Um homem que não teve a identidade revelada morreu na manhã desta sexta-feira (21/10) após ser atropelado por um caminhão na Avenida Marginal Botafogo, nas proximidades do viaduto Leste/ Oeste, ao lado da Região da 44, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), o acidente teria sido provocado pela própria vítima e o motorista do caminhão não conseguiu evitar a batida.

Como aconteceu o caso do homem atropelado por caminhão na Marginal Botafogo

Informações e vestígios colhidos pela Dict apontam que o caminhão trafegava pela Marginal Botafogo sentido 44/Setor Pedro Ludovico. Quando passava entre o viaduto da Rua 69A e o viaduto da Avenida Oeste, o motorista notou a presença de uma pessoa que estava abaixada detrás de outro veículo estacionado.

No momento que estava se aproximando do viaduto, o condutor relatou à Dict que foi surpreendido pela pessoa que estava no canto direito da via. Por isso, ele afirmou que não teve tempo suficiente para evitar o atropelamento.

Após o impacto, o condutor do caminhão parou o veículo e foi prestar socorro à vítima, que já estava sem vida. Ele teve traumatismo cranioencefálico, segundo os bombeiros.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à Dict, onde prestou depoimento.

Por causa do acidente, o trecho chegou a ficar congestionado nas primeiras horas da manhã. Além da Dict, também estiveram no local o Instituto Médico Legal (IML), o Instituto de Criminalística, o Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.