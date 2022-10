Servidor e empresários são alvos de operação que apura fraudes em licitações em Formosa

Um servidor e dois empresários são alvos de uma operação do Ministério Público de Goiás (MPGO) que apura supostas fraudes em licitações na Prefeitura de Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). Diversos mandados estão sendo cumpridos nesta sexta-feira (21/10).

Segundo as investigações, as fraudes aconteciam no aluguel de caminhões para a prefeitura. Neste caso, com o dinheiro usado apenas para alugar os veículos seria possível comprar novos. O caso começou em 2017 e acontecia até este ano.

De acordo com o promotor Douglas Chegury, empresas se organizavam para que algumas delas oferecessem orçamentos muito altos. Desta forma, a empresa pré-selecionada ganhava a licitação, mesmo com o valor superfaturado.

Fraudes em licitações em Formosa

Os contratos celebrados junto à prefeitura municipal nos anos de 2017 a 2022 resultaram no desvio estimado é de R$ 7 milhões. Somente em 2021, a locação de três veículos custou R$ 711 mil aos cofres públicos, valor próximo ao necessário para comprar os veículos.

Diante dos fatos, a Polícia Civil cumpriu 11 mandados judiciais, sendo oito de busca e apreensão e três de prisão, contra o servidor e os dois empresários. A Justiça também determinou a suspensão dos contratos com as empresas e o sequestro de bens para garantir a devolução do dinheiro caso haja condenação.

Segundo o MPGO, os envolvidos negam envolvimento com o crime, mas devem responder por fraude a licitação, peculato, associação criminosa e corrupção.

O Portal Dia entrou em contato com a Prefeitura de Formosa para falar sobre o caso, mas não obteve retorno até a divulgação desta reportagem. A defesa dos outros envolvidos não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.