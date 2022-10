Vila Cultural Cora Coralina prorroga exposição sobre Shimamoto

Para quem não viu, ainda dá tempo de conferir a exposição Shimamoto: Mestre do Quadrinho Brasileiro. Assim, foi prorrogada e ficará em cartaz até o dia 21 de novembro, na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia. A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

Shima, como é conhecido profissionalmente, é considerado por grande parte da crítica especializada o maior quadrinista brasileiro vivo. Dessa forma, coleciona prêmios tanto na publicidade quanto nos quadrinhos, tendo desenvolvido storyboards para comerciais de televisão e cinema.

A curadoria da exposição de Shimamoto em Goiânia leva a assinatura de Márcia Deretti e Márcio Jr.. Este último é parceiro de Shimamoto na HQ Cidade de Sangue (MMarte Produções, 2018).

Sobre o artista

Diretor de arte, artista plástico e lenda dos Quadrinhos brasileiros, Julio Yoshinobu Shimamoto nasceu em Borborema, interior de São Paulo, em 1939. Dessa forma, Shima desenvolveu sua vocação artística na infância, no isolado sítio de seu pai, rabiscando no chão com gravetos.

Julio Shimamoto desenhou livros didáticos, bem como produziu ilustrações para capas de revistas. Além disso, lançou histórias em quadrinhos e tornou-se diretor de arte nos departamentos de criação de agências de publicidade nacionais e internacionais.

Nas Histórias em Quadrinhos brasileiras, Shima deixou sua marca, tendo participado ativamente de todos os movimentos e cenários da área nas últimas cinco décadas.

Pertencente a uma geração de grandes nomes dos quadrinhos de terror (o gênero mais importante, forte e representativo das HQs nacionais), Shima é considerado por grande parte da crítica especializada o maior quadrinista brasileiro vivo, a ponto de ter sido o grande homenageado do 5º Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte (FIQ) em 2007, na Bienal de Quadrinhos de Curitiba em 2018 e na CCXP em 2019, o maior evento de quadrinhos do Brasil e um dos maiores do mundo.

Aos 83 anos, Julio Shimamoto segue em plena atividade, envolvido em projetos autorais e produzindo quadrinhos absolutamente experimentais, com uma abordagem verdadeiramente artística em suas HQs.

Serviço: Exposição Shimamoto: Mestre do Quadrinho Brasileiro | Vila Cultural Cora Coralina

Quando: Até 21 de novembro

Onde: Rua 23 equina com a Rua 3, Centro

Visitação: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Entrada: Gratuita