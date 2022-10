Transporte público será gratuito no segundo turno na Grande Goiânia

A utilização do transporte público de toda a Região Metropolitana de Goiânia será gratuita no domingo (30/10), segundo turno das eleições.

Em comunicado, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) disse que atendeu a recomendação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), garantindo assim o acesso dos cidadãos às zonas eleitorais.

De acordo com a CMTC, a catraca estará livre para todos os cidadãos que desejarem utilizar o transporte coletivo da Grande Goiânia no dia das eleições. A companhia ainda acrescenta que, caso necessário, estarão disponíveis mais 33 ônibus para atender a demanda no dia das eleições presidenciais.

A CMTC informou em nota que todos os “procedimentos para implementar a gratuidade nas catracas, orientação aos motoristas e proibição de venda a bordo com liberação da catraca para quem não possuir o sit-pass” já foram enviadas à Redemob Consórcios, que reúne as cinco concessionárias operadoras do transporte coletivo da Região Metropolitana.

Operação do transporte público nas Eleições 2022

Segundo a CMTC, é previsto para o segundo turno a execução de 2.684 viagens de transporte coletivo na Região Metropolitana.

No primeiro turno, que ocorreu no último dia 2 de outubro, a companhia registrou cerca de 87 mil passageiros utilizando o transporte coletivo da Grande Goiânia. Ainda de acordo com a CMTC, os números não representaram um aumento expressivo, posto que, geralmente, 64 mil passageiros utilizam os ônibus da companhia aos domingos.

O segundo turno das eleições acontece no dia 30 de outubro. Em Goiás, os eleitores vão às urnas escolher o presidente que governará o país pelos próximos quatro anos.