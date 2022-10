Polícia Civil resgata gêmeas menores de idade em prostíbulo de Jaraguá

Nesta sexta-feira (21/10) duas gêmeas menores de idade foram resgatas em um prostíbulo de Jaraguá, vítimas de exploração sexual.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), as duas adolescentes de 17 anos estavam sendo exploradas sexualmente pela dona do estabelecimento, além de serem mantidas em cárcere privado.

Após uma denúncia anônima, a Polícia de Jaraguá enviou uma equipe a um bar localizado às margens da BR 153, no Setor Vila Colombo, na cidade. No local, a polícia constatou vários quartos no fundo do estabelecimento, supostamente utilizados para realização de programas, além de encontrar as irmãs gêmeas em um deles.

Menores de idade eram exploradas pela dona do estabelecimento

Segundo informações da PC, as duas irmãs eram obrigadas pela dona do estabelecimento a fazer programas todos os dias e proibidas de deixar o local.

As duas menores de idade ainda disseram à polícia que parte do dinheiro arrecadado pelos programas era repassado à proprietária do estabelecimento. Além disso, a limpeza do local era responsabilidade delas e, caso não o fizessem, deveriam pagar uma multa de R$ 100 à dona.

As gêmeas também afirmaram que a dona do prostíbulo as obrigava comprar roupas e outros produtos exclusivamente dela.

A proprietária do local foi autuada em flagrante e vai responder pelos crimes de cárcere privado, prostituição e rufianismo. A mesma foi conduzida à prisão e segue à disposição do poder judiciário.