Carro cai em rio e deixa uma pessoa morta e outra desaparecida, em Anápolis

Na tarde deste domingo (23/10), após forte chuva, um carro caiu dentro de rio e matou uma pessoa em Anápolis. Outra segue desaparecida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), quatro pessoas ocupavam o veículo quando foi arrastado pela enxurrada e caiu dentro de uma caixa no Rio das Antas. Um dos ocupantes conseguiu sair do carro e se salvar.

Com a chegada da equipe, foram resgatadas duas pessoas. Uma delas, já sem vida, foi encontrada presa em meio a galhos no rio. A outra foi encaminhada pela corporação ao Hospital de Urgência de Anápolis. Uma quarta vítima segue desaparecida e as buscam continuam nesta segunda-feira (24/10).

Segundo a corporação, uma equipe com 18 militares e seis viaturas foram encaminhadas à Av. Barão do Rio Branco com a Av. Brasil para atender a ocorrência. Além disso, outras ocorrências de veículos em situação de risco foram registradas na cidade.

Veja o momento exato em que carro cai em rio

Imagens registradas por populares mostram o momento exato em que carro é arrastado por enxurrada até cair em rio. Veja vídeo:

O Corpo de Bombeiros também divulgou momento exato do resgate das vítimas do carro que caiu em rio. Acompanhe:

Dados sobre afogamentos em Goiás

Segundo dados disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros de Goiás, entre os anos de 2021 e 2022 foram registradas 209 ocorrências sobre afogamentos em todo o estado.

Destas, 70 ocorrências foram de afogamentos em lagos; 54 em rios; em piscinas foram 24; outras naturezas contabilizaram 24; córregos e cachoeiras somam 12 e 4, respectivamente.

O Corpo de Bombeiros afirma que tem sempre executado ações que visam orientar a população quanto a utilização segura de piscinas, rios e lagos. A corporação ainda ressalta a importância do uso do colete salva-vidas.