Goiânia recebe exposição inédita do artista Antônio Poteiro

Goiânia recebe, a partir do dia 27 de outubro, a exposição inédita As Matérias Vivas de Antônio Poteiro: Barro, Cor e Poesia, do Artista Antônio Poteiro. Assim, a mostra acontece no Centro Cultural Octo Marques, com entrada gratuita, até o dia 28 de novembro. A abertura acontece no dia 26 de outubro, a partir das 19h.

A obra de Antônio Poteiro é marcada por um traço autobiográfico. Dessa formtraz as memórias de homem simples, que viveu próximo à natureza, à cultura e às religiosidades populares.

Com curadoria de Divino Sobral e produção de Malu da Cunha, a exposição As Matérias Vivas de Antônio Poteiro: Barro, Cor e Poesia reúne diversas obras do artista, em comemoração ao seu 97º aniversário . Além disso, agrega obras de seu pai, Américo Batista de Souza e de seu filho, Américo Batista de Souza Neto.

Mais sobre o artista

Poteiro é um dos mais significativos artistas da história brasileira. Ademais, é um dos maiores nomes das artes plásticas do país. Radicado em Goiás, o artista é atualmente o maior expoente da arte naïf brasileira.

A mostra, além de manter viva parte importante da tradição e história da arte goiana, une trabalhos de três gerações. Dessa forma, a exposição em Goiânia oferece ao público a oportunidade de ver como a arte de Antônio Poteiro é herdeira. Além disso, continuadora e transformadora da tradição ancestral presente em sua família, originada na região que há séculos é conhecida pela cerâmica.

A exposição inédita de Poteiro em Goiânia é realizada pela Enel Distribuição Goiás, por meio do Programa Goyazes de Incentivo à Cultura – Lei Goyazes, da Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás).

Serviço: Exposição As Matérias Vivas de Antônio Poteiro: Barro, cor e poesia

Abertura: 26 de outubro, às 19h

Permanência da exposição: 27 de outubro a 28 de novembro de 2022

Onde: Centro Cultural Octo Marques – Rua 4, nº 515 – Centro (Sobreloja do Edifício Parthenon Center)

Entrada: Gratuita

Curador: Divino Sobral

Produção: Malu da Cunha

Coordenação: Instituto Antonio Poteiro