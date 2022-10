Cine Cultura, em Goiânia, recebe Mostra Cinema Negro Brasileiro

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, recebe, nesta quarta-feira (26/10), a Mostra Cinema Negro Brasileiro, que abre a programação do evento Narrativas do Possível. Assim, ressalta a produção audiovisual feita por homens e mulheres negras de diferentes partes do país, premiados em festivais e alguns ainda não exibidos na capital goiana.

Desse modo, além da exibição de filmes (curtas e longas), estão previstas ainda roda de conversa, debate e lançamento de livros. As atividades gratuitas que serão realizadas de outubro a dezembro também no Cine UFG e no Sertão Negro.

A Mostra Cinema Negro Brasileiro tem curadoria de Ceiça Ferreira. Ela é professora do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, bem como coordenadora do Cineclube Maria Grampinho. Dessa forma, tem sessões às 16h, 18h e 20h, quando serão exibidas onze produções.

O curta “Manhã de Domingo” (Bruno Ribeiro, 2022), premiado no Festival de Berlim deste ano é um dos destaques. Além disso, outro destaque é o curta “Filhas de Lavadeiras”, de Edileuza Penha de Souza (DF, 2019), vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2020. Ademais, será exibida a websérie “Minha existência é resistência”, criada pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Nela é apresentada um panorama da situação da mulher no Brasil e no Estado são alguns dos destaques.

Para finalizar, às 20h haverá a exibição de dois filmes do cineasta cearense Déo Cardoso. O primeiro é o curta Pode me Chamar de Nadí (2009) e o segundo é o longa Cabeça de Nêgo (2020).

Confira AQUI a programação completa!

Realização

A Mostra Cinema Negro Brasileiro é uma realização do Cineclube Maria Grampinho/Sertão Negro e do Pindoba (Grupo de Pesquisa em Narrativas da Diferença /UFG). Assim, conta com o apoio do Curso de Cinema e Audiovisual da UEG, do Cine Cultura, da PROEC (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG), do Cine UFG, do LaGENTE (Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades), do Coletivo Rosa Parks, da Gira Leodegária de Jesus e do LPEQI (Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão).

Serviço: Mostra Cinema Negro Brasileiro – Narrativas do Possível | Cine Cultura

Quando: 26 de outubro

Onde: Cine Cultura – Praça Cívica – Centro

Horários: 16h, 18h e 20h

Entrada: Gratuita