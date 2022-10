Enem 2022: Inep divulga locais de prova; veja como consultar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta segunda-feira (24/1o), o acesso aos locais de prova dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022).

Para consultar é preciso acessar a Página do Participante no site do Governo Federal (Gov.br). Posteriormente, faça login com CPF e senha da conta cadastrada.

Caso o participante não lembre a senha, é possível recupera-la clicando em “Esqueci minha senha”. As opções para recuperação da conta são: por meio do aplicativo Meu gov.br, de bancos credenciados, do internet banking de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto (SMS).

Ao entrar na conta, os participantes terão acesso ao Cartão de Confirmação de Inscrição, onde contém informações como o número da inscrição, data, hora e local de prova. O documento também traz detalhes sobre atendimento especializado ou tratamento pelo nome social. Não é obrigatória a apresentação do documento no dia da prova, mas o Inep recomenda levá-lo.

Provas do Enem 2022

A aplicação das provas o Enem 2022 acontece em dois domingos seguidos, sendo no dia 13 e 20 de novembro. No primeiro dia, além da redação, também serão aplicadas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias.

No segundo dia, são as provas sobre ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Cada prova é composta por 45 questões. O formato digital segue o mesmo formato do impresso.

O que levar no dia do exame

No dia da aplicação da prova, o Inep ressalta que é importante levar os seguintes itens:

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Documento de identificação válido, físico ou digital.

Máscaras de proteção contra a covid-19, exceto nos estados ou municípios onde o uso da máscara em local fechado esteja liberado.

Serão aceitos os seguintes documentos originais e com foto: