Projeto Arte Urbana, no viaduto da T-63, abre inscrições para artistas

As inscrições para os artistas interessados em participar do projeto Arte Urbana, que será realizada no viaduto da T-63, em Goiânia, estão abertas. O projeto é coordenado pela Secretaria de Cultura da prefeitura de Goiânia (Secult).

Assim, serão selecionados mais de 50 artistas para o processo de pintura. As obras serão planejadas e realizadas por partes, em razão da extensão do viaduto.

De acordo com o secretário de cultura de Goiânia, Zander Fábio, esta é a maior obra do projeto executada até hoje na cidade. “Já foram feitas obras em outros viadutos, mas certamente esta será um marco. Assim, é um divisor de águas, e tudo o que aconteceu com o recente incêndio ficará como uma lembrança distante. Quem passar pelo local, verá lindas obras de arte urbana”, ressalta.

As inscrições para o projeto Arte Urbana no viaduto da T-63 devem ser feitas no site da prefeitura de Goiânia, até 1º de novembro. Dessa maneira, as fichas estão disponíveis online pelo link. Além disso, os artistas podem se inscrever presencial no Cine Ouro, na Rua 3, Centro, das 08h às 12h e 14h às 17h.

Projeto Arte Urbana

O projeto Arte Urbana é coordenado pela Secult da capital. Desse modo, o objetivo é estampar em estruturas físicas municipais, como viadutos, pontes, corredores, praças e parques, obras de grafite e pinturas diversas.

O projeto recebeu investimentos da ordem de R$ 500 mil e abrange a revitalização que foi feita no Beco da Codorna, no Centro de Goiânia. Ademais, dos viadutos do Complexo Viário Jamel Cecílio e do Viaduto Iris Rezende Machado, inaugurados no início do ano de 2022.