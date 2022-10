Quatro crianças ficam feridas em capotamento na GO-353, em Porangatu

Quatro crianças ficaram feridas após um capotamento na GO-353, em Porangatu, região norte do estado. O caso aconteceu no último domingo (23/10), por volta de 17h, e também deixou um casal ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro envolvido no acidente era dirigido por um homem que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a quantidade de pessoas no veículo era acima do permitido. Não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Bombeiros socorrem vítimas de capotamento na GO-353, em Porangatu

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e constatou que o motorista e um menino de 11 anos tiveram ferimentos graves. A criança foi arremessada para fora do veículo. Os outros ocupantes, sendo uma criança de nove anos, dois adolescentes de 12 anos, e uma mulher tiveram apenas ferimentos leves.

Todos as seis vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porangatu. Entretanto, por causa da gravidade dos ferimentos, o motorista e a criança de 11 anos precisaram ser transferidos para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Como não tiveram os nomes divulgados, o Portal Dia não conseguiu atualizar o estado de saúde das vítimas.

A PRE informou que o motorista foi multado por dirigir sem habilitação e com quantidade superior a capacidade do veículo. Entretanto, como estava muito ferido, não foi submetido ao teste do etilômetro.