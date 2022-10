Veja o que se sabe sobre as vítimas arrastadas pela correnteza em Anápolis

Três pessoas morreram arrastadas pela correnteza em um temporal que atingiu a cidade de Anápolis no último domingo (23/10). As vítimas foram identificadas como Thiago Borges, de 31 anos, Talita Azambuja, de 27 e Haynner Azambuja, de 32 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), quatro pessoas estavam dentro do carro quando foram arrastadas por uma enxurrada até cair no Rio das Antas em Anápolis.

A última vítima foi encontrada no final da manhã desta segunda-feira (25/10) 18 horas depois do acidente. Segundo a corporação, o corpo de Thiago Borges, motorista do veículo, foi achado a cerca de 4 km do carro em que ele estava, sobre alguns arbustos.

Talita Azambuja, namorada de Thiago e sua tia Haynner Azambuja, também estavam no carro e morreram afogadas.

O único sobrevivente foi o irmão de Talita. Ele conseguiu sair do carro e se segurar em galhos para que não fosse arrastado pela correnteza. De acordo com os Bombeiros, o mesmo foi encaminhado ao hospital da cidade e já recebeu alta.

Não tá fácil pra ninguém: Falta de dinheiro faz brasileiros deixarem produtos básicos no caixa, diz pesquisa

Segundo o pai do jovem, Rubens Eustáquio Azambuja, ele viu a própria irmã sendo arrastada rio abaixo e está em estado de choque.

Carro foi arrastado pela correnteza até cair em rio

Após uma forte chuva que atingiu a cidade de Anápolis no final da tarde do domingo (23/10), três pessoas afogadas depois de um veículo cair dentro de um rio na cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), quatro pessoas ocupavam o carro no momento do acidente quando foi arrastado pela enxurrada até cair dentro de uma caixa no Rio das Antas. Um dos ocupantes conseguiu sair do carro e se salvar.

Com a chegada da equipe, foram resgatadas duas pessoas. Uma delas, já sem vida, foi encontrada presa em meio a galhos no rio. A outra foi encaminhada pela corporação ao Hospital de Urgência de Anápolis e passa bem. O corpo da quarta vítima foi encontrado somente no final da manhã desta segunda-feira a 50 metros do leito do rio, após 18 horas de buscas.

Segundo a corporação, uma equipe com 18 militares e seis viaturas foram encaminhadas à Av. Barão do Rio Branco com a Av. Brasil para atender a ocorrência.