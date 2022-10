Vestibular UEG: inscrições abertas para 3,7 mil vagas para mais de 30 cursos

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para o vestibular 2023/1. No total, 3.740 vagas estão disponíveis para mais de 30 cursos gratuitos de graduação. Há oportunidades para 29 cidades goianas.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 20 de novembro, exclusivamente pelo site da universidade. Na ocasião, o candidato deve indicar a primeira opção de curso, turno e cidade que deseja cursar as aulas. Posteriormente, deve inserir também uma segunda opção de graduação.

A taxa de inscrição é de R$ 50,00, sendo isenta para participantes de Programas Sociais do Governo Federal inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), ou para doadoras regulares de leite materno. A solicitação deve ser feita até o dia 8 de novembro.

Vagas do Vestibular UEG

O vestibular conta com 3.740 vagas, tendo reservas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos que comprovadamente sejam oriundos de rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. São oferecidas, ainda, vagas suplementares aos quilombolas. Veja os cursos:

Administração

Agronomia

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Cinema e Audiovisual

Design de Moda

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Agrícola

Engenharia Civil

Engenharia Florestal

Estética e Cosmética

Farmácia

Física

Fisioterapia

Geografia

História

Letras Português/Inglês

Logística

Matemática

Medicina Veterinária

Pedagogia

Psicologia

Química Industrial

Química

Redes de Computadores

Sistemas de Informação

Turismo e Patrimônio

Zootecnia

Provas

As provas serão realizadas presencialmente no dia 11 de dezembro em todas as 29 cidades onde há vagas disponibilizadas, respeitando todos os protocolos de biossegurança para evitar a contaminação pela Covid-19.

O resultado final será divulgado no dia 27 de janeiro de 2023 e o início das aulas ocorrerá no final do mês de fevereiro.