Adolescentes fogem de instituição em Goiânia após ferir agentes com tesoura e faca

Três adolescentes fugiram de uma instituição para menores infratores em Goiânia na manhã de terça-feira (25/10), e deixaram dois agentes feridos. A Polícia Militar está procurando os menores.

Os adolescentes cumpriam medidas socioeducativas na Casa de Semiliberdade, no setor Chácara do Governador. Durante o dia, eles participam de cursos e atividades. No dia do ocorrido, não haveria cursos aos menores, por isso, apenas três agentes estavam no local.

Como adolescentes fugiram de instituição em Goiânia

Informações de uma agente apontam que ela estava com dois colegas na instituição quando os adolescentes fugiram. Ela foi trancada na cozinha depois que os menores tentaram pegar a chave da portaria e de um carro do Estado que estava na garagem.

Como não conseguiram ter acesso ao veículo, os adolescentes feriram um agente com uma tesoura e o outro com uma faca. Posteriormente, eles fugiram da instituição socioeducativa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e está procurando os menores, que já foram identificados. Entretanto, não tiveram as identidades divulgadas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), responsável pela gestão da Casa de Semiliberdade, além da PM, o judiciário também já foi notificado sobre a fuga.

Em nota, a Seds também informou que os servidores feridos passaram por atendimento e estão bem.

