Cine Cultura tem mostra de animação e programação de Halloween

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, tem uma programação especial e diversificada a partir desta quinta-feira (27/10). Assim, o cinema de rua recebe uma sessão gratuita em comemoração do Halloween, a mostra do Dia Internacional da Animação (DIA), bem como a estreia do documentário “Os Ossos da Saudade”. Além disso, seguem em cartaz os filmes “Ennio, O Maestro”, “Tromba Trem” e “Fé e Fúria”.

O 15º Dia Internacional da Animação chega à programação do Cine Cultura com mais de 70 filmes e entrada gratuita. Dessa maneira, a mostra acontece na sexta-feira (28/10), sábado (29/10) e segunda-feira (31/10), e promete uma programação recheada de atividades e muito entretenimento.

Na terça-feira (1º/10), o cinema realiza uma sessão surpresa de horror , devidod ao Halloween, também com entrada gratuita. Desse modo, para dar um maior ar de mistério, o filme só será revelado na hora. A única certeza é que o longa será um clássico de terror.

Já na quarta-feira (2/10) é a vez do documentário “Os Ossos da Saudade” estrear na telona. A obra do diretor Marcos Pimentel narra a ausência a partir das vivências de pessoas que experimentam sentimentos de falta e distância, espalhados por Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde.

Confira AQUI programação completa do Cine Cultura.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.