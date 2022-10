Com problemas no fornecimento de energia pela Enel, Aneel envia fiscais a Goiás

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) enviou dois fiscais à Agência Goiana de Regulação (AGR) para acompanhar a situação dos problemas no fornecimento de energia pela Enel, em Goiás.

O envio dos fiscais se dá após um eventual plano de suspensão das manutenções e obras executadas pela concessionária, além de desligamento de equipes da empresa, em um período onde as chuvas se tornam mais frequentes, o que ocasiona diversas quedas de energia pelo estado, sobretudo, nas zonas rurais.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), o diretor-geral da Aneel foi sensível às reivindicações do Governo de Goiás, reforçando o empenho no acompanhamento de todo o processo de transferência do controle acionário da Enel Goiás para a Equatorial, nova companhia que assumirá a gestão de energia no estado. Caiado esteve em Brasília na última segunda-feira (24/10) para tratar do tema.

Problemas com a Enel

Desde que a companhia vendeu a distribuição de energia no estado para a Equatorial no dia 23 de setembro, o governo do estado vem tendo problemas com a Enel.

Na reunião com diretor-geral da Aneel, Ronaldo Caiado destacou o histórico de má prestação de serviços por parte da Enel em Goiás. Segundo o governador, a empresa “vem causando prejuízos para a população goiana”.

“Já fomos por demais penalizados, suportando a Enel em Goiás por cinco anos, o que atrasou a vida em nosso Estado, bem como a oferta de empregos e o desenvolvimento de Goiás”, disse Caiado.

Com as fortes chuvas que caem sobre o estado, diversas ocorrências de queda de energia estão sendo registradas. Segundo o governador, algumas regiões da capital chegaram a ficar 10 horas sem fornecimento de energia.

O interior também sofre com as quedas constantes de energia. Na zona rural, todos os anos os produtores contabilizam inúmeros prejuízos com a falta de energia.

Somente no último domingo (23/10), com a forte chuva, vários bairros de Goiânia, Trindade e Aparecida ficaram sem energia.

Caiado espera que Equatorial tenha condições de investir em Goiás

Em reunião com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, nesta quarta-feira (26/10) em Brasília, o governador Ronaldo Caiado destacou a importância da próxima empresa a gerir a rede elétrica em Goiás de ter condições para investir no estado.

Segundo o governador, o trabalho junto ao Ministério é de “fortalecer cada vez mais para que a próxima empresa, tendo a aprovação da Aneel, assuma o mais rápido possível a distribuição de energia elétrica e dê condições para que Goiás se desenvolva e recupere perdas”.

Além disso, o ministro Sachsida anunciou que Goiás irá ganhar duas novas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), que serão instaladas no município de Rio Verde e entre os municípios de Itarumã e Serranópolis.

“A concessão de PCHs é uma demanda legítima do governador Caiado, já que Goiás tem poucas opções de segurança energética no momento. É importante termos energia limpa, segura e barata para todo Brasil”, disse Sachsida.

Caiado celebrou o aumento de geração de energia no estado e destacou que Goiás é a unidade da Federação com maior potencial para construção dessas centrais. Além disso, destacou que a construção das PCHs movimentará a economia das cidades e do estado.