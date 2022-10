Família In Box participa do Festival Bar em Bar com deliciosos petiscos

A 16ª edição do Festival Bar em Bar começa nesta quinta-feira (27/10) e promete um verdadeiro show na gastronomia goiana com quase 50 restaurantes participantes. O evento vai até o dia 13 de novembro.

O destaque o festival vai para a Família In Box, que tem participado de diversos eventos com produtos de altíssima qualidade. O restaurante marcou presença no Festival Burger Time e Festival de Hambúrguer no Buriti Shopping, em julho e setembro deste ano, respectivamente.

Desta vez não poderia ser diferente: a Família In Box é figurinha carimbada. Com petiscos deliciosos e preços atrativos, o restaurante vai fazer história no festival e conta com a contribuição do público para isso. Lembrando que os clientes também serão premiados no evento.

Neste ano, a Família In Box chega com um cardápio de croquetes, que vão desde as opções individuais ou combos. Veja:

Croquete de frango com cheddar e bacon (porção)

Croquete de frango desfiado com cheddar, muçarela e bacon, acompanhado de uma deliciosa geleia de tomate com pimenta artesanal (porção)

Croquete de frango com 02 latas de Brahma Duplo Malte (Combo)

Croquete de frango com 02 long neck Brahma Duplo Malte (Combo)

Croquete de frango com 01 Lata Brahma Duplo Malte e 01 Long Neck Duplo Malte (Combo)

Premiação Festival Bar em Bar

A premiação do festival é abrangente, incluindo os clientes. Nesta edição, serão premiados o atendente, o criador do petisco, a casa que mais vender e o cliente.

Para concorrer, o cliente deve responder a uma pesquisa de avaliação do festival, disponível em QR Corde nos bares participantes. Um sorteio definirá o cliente que vai ganhar vouchers de até R$ 100 para consumo em 10 dos bares participantes do Festival.

No caso dos atendentes, o garçom que receber com excelência um cliente oculto ganhará R$ 100 na hora. Ele precisa oferecer o combo de bebida dos patrocinadores, mais porção concorrente e convidar o cliente a responder a pesquisa.

Já o criador do prato receberá R$ 1 mil, um quadro de menção honrosa, além de reconhecimento público nos canais oficiais de comunicação e gravação profissional da receita.

A premiação para os bares serão divididos em três categorias, levando em conta o tamanho dos estabelecimentos. Os locais que mais venderem o combo receberão o prêmio de R$ 2 mil em bonificação direta da patrocinadora.

Leia também: