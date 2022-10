Mães de Goiás: beneficiárias devem trocar senha do cartão até dia 7 de novembro

As beneficiárias do programa Mães de Goiás devem fazer o cadastramento de novas senhas dos cartões. A atualização é obrigatória e começa na próxima segunda-feira (3/11) e segue até o dia 7 do mesmo mês.

No total, 114 mil mães precisam fazer a atualização, que tem como objetivo dar maior segurança à população. Segundo o Governo de Goiás, quem não fizer o procedimento, terá o cartão cancelado.

O programa concede R$ 250 por mês a mães ou tutores de crianças de zero a seis anos de idade, em situação de extrema pobreza. A base de dados utilizada é o Cadastro Único do Governo Federal, que também precisa ser constantemente atualizado. Outra exigência é a comprovação de vacinação das crianças.

Como trocar a senha do cartão Mães de Goiás

O cadastro da nova senha pode ser feito por meio do celular, até o dia 7 de novembro. No aplicativo da BK Bank, basta clicar no ícone com título ‘mudança de senha’ e seguir os passos para escolher a nova senha. “O procedimento é rápido, descomplicado e muito importante”, afirma o secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos.

A BK Bank é a instituição financeira responsável pela gestão do programa. O aplicativo da empresa, que possui o mesmo nome, é gratuito e está disponível para download nas plataformas Android e IOS.

Caso as beneficiárias percam o prazo, o cartão será automaticamente bloqueado para saques até a regularização dos dados cadastrais. No entanto, os pagamentos continuarão sendo realizados.

Consultar lista de beneficiárias

As mulheres que se enquadram nos critérios da seleção e que vivem em municípios que ainda não foram contemplados com a ação podem checar se têm direito ou não ao benefício no site da Seds ou diretamente em maesdegoias.social.go.gov.br.

Confira aqui a lista de beneficiárias do Mães de Goiás.