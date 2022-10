Lula vence Bolsonaro no 2º turno e é eleito Presidente da República

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das Eleições 2022 e foi eleito presidente da República pela terceira vez. Lula teve a maioria dos votos, somando mais de 50,83%, contra Bolsonaro, que ficou com 49,17% dos votos válidos. Com pouco mais de 90% das urnas apuradas, o DataFolha projetou a vitória de Lula.

No primeiro turno, Lula obteve 57.257.473 votos, o equivalente a 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro alcançou 51.071.106 votos (43,20%). No segundo turno, a disputa foi acirradíssima entre os dois candidatos, com diferença de cerca de 1,66 ponto percentual. A vitória de Lula foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h56, com 98,81% das urnas apuradas.

Com o lema “Vamos juntos pelo Brasil”, Lula apostou em temas como acesso à educação, luta pela democracia, aumento do salário mínimo e condições de vida mais dignas para as minorias. Além disso, também defendeu bandeiras de combate à fake news, à violência e ao preconceito.

Outros mandatos de Lula

Natural de Garanhuns, no Pernambuco, Lula emergiu na política atuando como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Ele liderou greves na região do ABC paulista e, em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT).

Em 27 de outubro de 2002, aos 57 anos de idade, com quase 53 milhões de votos, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente da República Federativa do Brasil pela primeira vez. Ele concorria contra José Serra (PSDB). À época, o governo foi marcado pela redução das desigualdades e ele terminou o primeiro mandato com aprovação histórica de 57%.

No dia 29 de outubro de 2006, Lula foi reeleito presidente da República com mais de 58 milhões de votos. Ele enfrentou o seu agora vice, Geraldo Alckmin, que, à época, era do PSDB.

Historicamente, desde a redemocratização, apenas em dois anos a eleição foi decidida no primeiro turno, que foi em 1994 e 1998, elegendo Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, respectivamente. Em todos os outros anos, 1989, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, houve disputa no segundo turno.