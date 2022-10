Após eleições, manifestantes bloqueiam diversas rodovias em Goiás

Após a vitória do presidente eleito Lula, manifestantes bloqueiam várias rodovias em Goiás. Os protestos começaram na noite deste domingo (30/10) e se estendem até esta segunda-feira (31/10).

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária que administra rodovias em Goiás, dois pontos de manifestação foram registrados. Um na BR-060 no Km 101, em Anápolis, e outro na BR-153, no km 703, em Itumbiara. Em ambos, os bloqueios acontecem nos dois sentidos.

Eleições 2022: Lula vence Bolsonaro no 2º turno e é eleito Presidente da República

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há também protestos na BR-040, nos km 94 e 19, próximo a cidade de Luziânia.

Testemunhas alegam que nas próprias guaritas de pedágios em Anápolis, funcionários estão alertando sobre os bloqueios das rodovias, dizendo que não adianta “passar” e orientando a fazer um desvio por Goianápolis. Segundo informações, manifestantes estão bloqueando as rodovias e queimando pneus, impedindo o trânsito de veículos.

Em alguns trechos, está tendo registro de filas quilométricas de carros.

Veja vídeo das manifestações pelo estado

Vídeos mostram a situação em diversas rodovias de Goiás. Em Anápolis, os bloqueios acontecem desde a noite deste domingo (30), quando foi confirmada a vitória de Lula. Manifestantes têm bloqueado as rodovias com caminhões. Veja:

Há registros também de queima de pneus em rodovias goianas após o resultado das eleições neste domingo. Acompanhe:

Na manhã desta segunda-feira (31), rodovias do estado seguem interditadas. Em vídeo enviado ao Portal Dia, é possível ver a longa fila de veículos que se forma no trecho que liga Anápolis a Goiânia. Veja:

