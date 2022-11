Basileu França, em Goiânia, apresenta o clássico Giselle

A Cia Jovem do Teatro Basileu França e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás apresentam um dos maiores clássicos do balé de repertório, o espetáculo Giselle, pela segunda vez em Goiânia. Assim, as apresentações serão realizadas de 3 a 6 de novembro, sempre às 20h, no Teatro Escola Basileu França. Cada apresentação terá duração de duas horas, em dois atos.

Os ingressos para o espetáculo Giselle em Goiânia podem ser adquiridos pelo Sympla, e custam R$ 20. No palco do Teatro Escola Basileu França estarão em cena 65 bailarinos e 60 músicos. Dessa maneira, alguns personagens principais, como Giselle, Myrtha e Hilarion serão interpretados por diferentes bailarinos. O espetáculo tem como convidados a primeira bailarina de São Paulo, Paula Penachio. Além disso, o primeiro solista do Teatro Mariinsky (Rússia), Alexander Saveliev.

“Trazer bailarinos internacionais é uma prática do Basileu. Aproximá-los dos nossos alunos faz com que eles tenham novas experiências. Além da troca de saberes e técnicas”, destaca a diretora geral, Simone Malta.

O espetáculo

O balé do espetáculo conta a história de uma camponesa chamada Giselle, que padece de uma desilusão amorosa. Desse modo, isso acontece após a descoberta de que o seu amor já era noivo de outra. A narrativa se destaca pelas “Willis”, que são espíritos de virgens. Elas emergem sempre entre a meia-noite e a alvorada para se vingar, capturando qualquer homem e forçando-o a dançar até a morte.

De acordo com Simone Malta, o espetáculo Giselle apresenta uma história intrigante e que mexe com as emoções. “Giselle é um ballet muito complexo, pois envolve muitas cenas, muita interpretação e, para isso, contamos com uma equipe grande para preparar todos os bailarinos”, completa.

A Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França é uma instituição de ensino profissionalizante ligada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi). Desde 2021, vem sendo gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Serviço: Basileu França apresenta o clássico Giselle

Quando: 3, 4, 5 e 6 de novembro

Horário: 20h

Onde: Teatro Basileu França – Av. Universitária, 1750, Setor Leste Universitário

Classificação: Livre

Ingressos: Sympla