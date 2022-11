Com chegada do período chuvoso, Goiás anuncia plano de contingência em 14 cidades

O Governo de Goiás anunciou nesta segunda-feira (30/10) o lançamento da Operação Nordeste Solidário, que tem como objetivo minimizar os danos com a chegada do período chuvoso no estado. No total, 14 cidades estão incluídas no plano de contingência.

De acordo com o governo, as medidas já estão em andamento para a adoção de ações nas áreas de infraestrutura, social, saúde e outras frentes essenciais para evitar desastres, mitigar possíveis danos e garantir a segurança de toda a população.

Neste ano, o plano inclui 14 municípios que foram classificados com alto risco, sendo a maioria da região Nordeste. São eles:

Cavalcante

Nova Roma

Alto Paraíso

São João D`Aliança

Água Fria de Goiás

Niquelândia

Mimoso de Goiás

Formosa

Uruaçu

Hidrolina

São Luiz do Norte

Pilar de Goiás

Teresina de Goiás

Itapaci

De acordo com levantamentos da Defesa Civil e do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), cerca de 19 mil pessoas podem ser afetadas direta ou indiretamente com os efeitos das fortes chuvas neste ano.

As previsões do Cimehgo indicam que em um único mês pode chover 500mm em 70 municípios das regiões Centro, Norte e Nordeste. O cenário é semelhante ao registrado entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

Com o grande volume de chuvas, várias cidades podem ficar isoladas, sofrendo com o desabastecimento de alimentos e outros insumos; contaminação de água potável; além da perda na lavoura e pecuária e rompimento de barragens.

Período chuvoso em Goiás em 2021

No último período chuvoso em Goiás, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, cerca de 20 mil pessoas sofreram com os estragos causados pelas chuvas. À época, 24 cidades goianas decretaram situação de emergência e precisaram de auxílio com alimentos, medicamentos e água mineral.

A operação chegou ao fim com o investimento de R$ 36,6 milhões na recuperação de pontes e rodovias danificadas pelas chuvas; além de 116 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Na área social, foram entregues mais de 32 mil cestas básicas, 200 filtros de água, 1,2 mil cobertores e 2 mil pacotes de Mix do Bem. Houve, ainda, a destinação de R$ 5 milhões em Crédito Social, a distribuição de 1.732 cartões do Aluguel Social e reforço nas ações de imunização e de combate ao Aedes aegypti.