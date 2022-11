Copa Experience Goiânia: evento tem futebol, shows e gastronomia

A partir do dia 18 de novembro Goiânia recebe o Copa Experience, evento que acontece durante a Copa do Mundo, e que terá futebol, shows e gastronomia. Assim, a experiência acontecerá no Passeio das Águas e tem diversas datas até o dia 18 de dezembro.

O Copa Experience Goiânia contará com shows como Vintage Culture, Natiruts, Bruno e Marrone. Além disso, Léo Santana, João Gomes, Mari Fernandes e outras atrações que vão do sertanejo ao eletrônico. Dessa forma, ao todo serão mais de 50 artistas subirão ao palco durante a temporada.

O evento terá duas áreas diferentes. Desse modo, a primeira, com entrada gratuita, contará com um complexo interativo com bares, restaurantes, brinquedoteca e um palco central 360°, bem como shows acústicos ao vivo e transmissão dos jogos da Copa. Já a segunda área é composta de uma arena com espaço para mais de 8 mil pessoas, com o palco principal, onde serão realizados os grandes shows.

Vendas Liberadas

Os ingressos para os shows do Copa Experience em Goiânia já podem ser comprados, e variam em cada um dos eventos. Assim, o show de abertura, que terá Bruno e Marrone, tem ingressos meia e meia solidária a R$ 80 (1º lote). Ademais, o show do DJ Vintage Culture, no dia 26 de novembro, tem ingressos meia e meia solidária a R$ 130 (2º lote). Já para o Baile da Santinha, que reúne Léo Santana e João Gomes, os ingressos meia e meia solidária custam R$ 140 (1º lote).

Confira AQUI todos os shows, datas e preços dos ingressos.

Serviço: Copa Experience Goiânia

Quando: 18 de novembro a 18 de dezembro

Onde: Passeio das Águas Shopping

Ingressos: copaexperience.com