Festival Bar em Bar chega à 16ª edição e terá 48 participantes em Goiás

Entre os dias 27 de outubro e 13 de novembro de 2022, o Festival Bar em Bar chega a sua 16ª edição, com 48 bares participantes em Goiás. Assim, o evento incentiva as casas participantes a criarem petiscos exclusivos para o evento, vendidos a preços promocionais. No Estado de Goiás, o festival é realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Goiás (Abrasel Goiás) e pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes do Município de Goiânia (Sindibares Goiânia).

Entre os participantes em Goiânia estão o Aquarius, Ankai Seleto, Boteco Posto 15, Carne de Sol 1008 e Celsin Bar. Além disso, Colombina Gastropub, Família in Box, Garibaldi, Officina, Outback. Ademais, Spotta, Ryori, Samura e outros participantes.

Confira AQUI todos os participantes e também os pratos que serão vendidos no Bar em Bar Goiás 2022.

Premiações

Nesta 16ª edição, em Goiás, festival Bar em Bar as premiações serão feitas em quatro pilares. Dessa maneira, serão premiados o cliente, o atendente, o criador do petisco e a casa que mais vender. Para concorrer, o cliente deverá responder uma pesquisa de avaliação do festival, disponível em QR Code nos bares participantes.Desse modo, será realizado um sorteio entre os participantes e o cliente sorteado ganhará dez vouchers de até R$ 100 para consumo em 10 dos bares participantes do Festival. O cliente sorteado terá até novembro de 2023 para utilizar seu prêmio.

No caso do atendente, o garçom que receber com excelência um cliente oculto ganhará R$ 100 na hora. Ele precisará oferecer o combo de bebida dos patrocinadores, mais porção concorrente, bem como convidar o cliente a preencher a pesquisa de avaliação do festival. Já o criador do prato mais vendido no Bar em Bar receberá o reconhecimento público em canais oficiais de comunicação. Além disso, a gravação de vídeo profissional da receita, o valor de R$ 1 mil em Pix e um quadro com menção honrosa oficial do festival.

Para premiação dos bares, as casas serão divididas em três categorias. Dessa forma, os participantes que mais venderem o combo (petisco e bebida) serão premiados com R$ 2 mil em bonificação direta da patrocinadora. O indicador que apontará o resultado do ganhador será o relatório de vendas dos combos, identificando a casa que mais se empenhou na venda do produto, exposição dos materiais e engajamento da equipe, unindo às informações colhidas nas pesquisas com avaliação do cliente.

Outras ações

Durante o Festival Bar em Bar 2022, em Goiás, também serão amplificadas as ações de combate à violência contra a mulher. Assim, a campanha “A Penha vai valer”, realizada em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), terá distribuição de material gráfico em bares e restaurantes.

O objetivo é orientar e auxiliar mulheres na prevenção e combate às diversas formas de violência. A campanha irá incluir questões como responsabilidade coletiva no enfrentamento à violência e plano de segurança e telefones úteis dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência. Além disso, serão entregues guias práticos com orientações aos empresários dos estabelecimentos participantes e equipes interna e de atendimento. Neles haverá como proceder, o que fazer e como agir quando presenciar violência contra a mulher. Ademais, instruções práticas em como apoiar, acolher e encaminhar para rede de apoio.

Também será realizada ação complementar ambiental, em parceria com a Uniforte. Ela será composta por seis Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis, com 160 catadores de materiais recicláveis, todas integrantes do programa Goiânia Coleta Seletiva.

Desse modo, o objetivo é buscar a correta destinação de vidros, enviando este material para a unidade de processamento das cooperativas, para que seja coletado, moído e reciclado, gerando impacto socioambiental positivo, fomentando a economia circular e promovendo a inclusão pela geração de emprego dessas cooperativas.

Também haverá a ação “Cantando de Bar em Bar”. Nela, a organização divulgará as casas que oferecem shows artísticos no período do Festival, como forma de valorização e apoio ao setor artístico de Goiás.