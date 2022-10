Políticos goianos se manifestam após resultado do 2º turno das eleições

Após o resultado das Eleições Gerais 2022 na noite deste domingo (30/10), cravando a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vários políticos goianos se manifestaram nas redes sociais. Entre eles está o atual governador Ronaldo Caiado (União Brasil); o vice-governador, Daniel Vilela (MBD); o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos); e outros.

Com 50,90% dos votos válidos, Lula foi eleito presidente da República pela terceira vez, na disputa eleitoral mais acirrada da história desde a redemocratização. Ele assume o mandato no dia 1º de janeiro de 2023.

Políticos goianos parabenizam Lula pela vitória

Ronaldo Caiado, apoiador de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, afirmou que o resultado das urnas é soberano e representa a vontade do povo brasileiro. Ele disse que vai continuar lutando pelos goianos.

“Venceu o desejo soberano do povo brasileiro! Faço política com total respeito à democracia. Parabenizo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e, como governador de Goiás, sigo trabalhando e buscando parcerias para melhorar a vida dos goianos e apoiando o Brasil a superar desafios.”, escreveu.

Daniel Vilela, vice-governador eleito e presidente do MDB, também parabenizou Lula pela vitória. “Desejo sucesso no seu mandato. O momento agora é de união pelo Brasil. Me alegrou a fala inicial do presidente eleito, acenando para uma política de convergência em favor do País. É isso que o Brasil espera!”, disse nas redes sociais.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), ao cumprimentar Lula pela vitória falou sobre aproximação para continuar trazendo benefícios para a capital goiana. Apesar de não declarar abertamente, ele sugeria apoio à Bolsonaro.

“A responsabilidade do próximo presidente será trabalhar na defesa dos interesses dos brasileiros, aliada à missão de unir o país por meio de um projeto democrático, transparente e que entenda as necessidades do povo brasileiro. Como prefeito de Goiânia, continuarei trabalhando com o próximo presidente em parcerias administrativas que beneficiem a população da nossa capital.”, escreveu.

O senador Vanderlan Cardoso, apoiador de Bolsonaro, afirmou que o resultado não saiu como o esperado, pois acreditava que a reeleição seria a melhor opção para o Brasil. “Para ganhar um ganhar o outro precisa perder”, disse.

Nas redes sociais, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), que disputou uma vaga no Senado nas eleições deste ano, parabenizou Lula e Alckmin pela vitória. “Vivemos um dos momentos mais relevantes da nossa história democrática: eleições livres, disputadíssimas e com resultados irrefutáveis.”

Apoiadores de Bolsonaro ficam em silêncio

Por outro lado, os candidatos declaradamente bolsonaristas em Goiás não parabenizaram o novo presidente eleito. Vitor Hugo, presidente do PL em Goiás, e o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (Patriota), se mantêm em silêncio.

Wilder Morais, senador eleito por Goiás, parabenizou Bolsonaro pela campanha feita. “Parabéns ao presidente Bolsonaro, que cumpre a Palavra: combateu o bom combate e guarda a fé. É vitorioso na vida e na gestão, realizador, estadista, democrata. Assim como o País, só tenho a lhe agradecer por me acolher no seu grupo, que tanto fez pelo Brasil, Deus e família.”.