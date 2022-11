Resultado das eleições provoca manifestações e bloqueios de rodovias em Goiás

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) realizam, desde a noite deste domingo (30/10), diversas manifestações e bloqueios de rodovias em Goiás. O movimento é pela não conformidade com o resultado das Eleições 2022, que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito Presidente da República pelos próximos quatro anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta segunda-feira (31/10) foram registradas oito interdições em Goiás, sendo sete totais, em ambos os sentidos, e uma parcial. Além disso, a BR-153, Km 700, em Itumbiara, que havia sido interditada, já está liberada.

A PRF também informou que Jaraguá está com possível início de fechamento na BR 153, km 36. Em alguns trechos das rodovias, o congestionamento chega a quase 10 km. Veja os locais de bloqueio:

BR-060 – km 102 – Anápolis (bloqueio total)

– km 102 – Anápolis (bloqueio total) BR-060 – km 60 – Abadiânia (bloqueio total)

– km 60 – Abadiânia (bloqueio total) BR-118 – km 118 – Caiapônia (bloqueio total)

– km 118 – Caiapônia (bloqueio total) BR-050 – km 279 – Catalão (bloqueio total)

– km 279 – Catalão (bloqueio total) BR-364 – km 196 – Jataí (bloqueio parcial)

– km 196 – Jataí (bloqueio parcial) BR-040 – km 94 – Cristalina (bloqueio total)

– km 94 – Cristalina (bloqueio total) BR-020 – km 01 – Formosa (bloqueio total)

– km 01 – Formosa (bloqueio total) BR 153 – km 516 – Aparecida de Goiânia

No Distrito Federal, a PRF também registra bloqueio total na BR-251, no Km 15, próximo ao Café sem Troco, o que pode prejudicar o trânsito de acesso à Goiás.

Além do bloqueio de rodovias em Goiás, manifestação é registrada no quartel do Exército, em Goiânia

Na tarde desta segunda-feira (31), apoiadores de Bolsonaro se reuniram na Praça dos Expedicionários, no Jardim Guanabara, em Goiânia. No local, os manifestantes queimam pneus e estão bloqueando a passagem ao lado do quartel do exército.

Vestidos de verde e amarelo e com camisas da seleção brasileira de futebol, os manifestantes contestam o resultado das urnas eletrônicas. Equipes da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estão no local acompanhando o ato.