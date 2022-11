Bolsonaro diz que vai cumprir a Constituição: “fui rotulado como antidemocrático”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou a imprensa e fez um discurso na tarde desta terça-feira (1º) dois dias após o resultado das Eleições 2022, no último domingo (30). A coletiva foi realizada no hall de entrada do Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República.

O chefe do Executivo rompeu o silêncio de mais de 40 horas para falar sobre as manifestações no Brasil e a insatisfação do resultado das eleições. Na ocasião, ele não reconheceu a derrota e não parabenizou o adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi eleito presidente da República pela terceira vez, com 50,9% dos votos.

No discurso que durou cerca de dois minutos, Bolsonaro afirmou que a manifestação feita pelos apoiadores pelo Brasil é “legítima”, pois o sentimento de é de “injustiça”, fazendo referência ao resultado das eleições. Esta foi a primeira vez na carreira que Bolsonaro perdeu uma eleição.

Em seu pronunciamento, o presidente também falou sobre ser chamado de antidemocrático e disse que sempre cumpriu a Constituição. “Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição.”.

Leia à integra do discurso feito por Bolsonaro