Dia de Finados: veja o que abre e fecha no feriado na Grande Goiânia

O feriado nacional do Dia de Finados, nesta quarta-feira (2/11), vai alterar o horário de funcionamento de serviços, órgãos, repartições públicas e comércio. A exceção é para serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, incluindo unidades de pronto atendimento, policiamento, bombeiros e delegacias.

Conforme previsto, não haverá expediente nas unidades do Vapt-Vupt, bancos e Atende Fácil. O retorno das atividades será normalizado na quinta-feira (3/11).

Abre e fecha no Dia de Finados

Vapt Vupt

Nesta quarta-feira (2/11), não haverá expediente nas unidades do Vapt Vupt em todo o estado. O atendimento presencial volta ao normal na quinta-feira (3). No feriado, a população pode buscar atendimentos durante o feriado nacional via plataforma digital Expresso, que oferece solicitação de segunda via de documentos; delegacia virtual; agendamento de consulta médica; emissão de certidões e segunda via de fatura de água.

Ceasa

A comercialização de alimentos nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) mantém atendimento das 3h às 14h. Já o setor administrativo terá o funcionamento suspenso e retorna na quinta-feira.

Procon Goiás

As unidades da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás) estarão fechadas na quarta (2) e o telefone de denúncias, 151, estará indisponível. Atendimento será normalizado dia 3 de novembro.

Saneago

Não haverá atendimento presencial nas unidades da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). Informes sobre vazamentos, consulta de faturas, entre outros, pode ser feito de forma remota e oferece suporte 24 horas.

Transporte coletivo

Durante o dia de finados, a RMTC irá disponibilizar linhas especiais. Confira:

Linha 100: Sai do Cemitério Parque e atende Jardim das Palmeiras e Centro de Goiânia;

Linha 101: Sai do Terminal da Bíblia e atende o Cemitério Memorial;

Linha 102: Sai do Terminal Padre Pelágio e atende o Cemitério Parque;

Linha 103: Sai do Terminal Araguaia e atende o Cemitério Jardim da Esperança;

Linha 105: Sai do Terminal Praça A e atende o Cemitério Parque.

Shoppings

Estação Goiânia