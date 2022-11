Fãs visitam túmulo e homenageiam Marília Mendonça no Dia de Finados

Nesta quarta-feira (02/10), Dia de Finados, fãs têm se reunido para prestar homenagens à cantora Marília Mendonça em seu túmulo na capital.

O nome da cantora vem sendo um dos mais comentados no Twitter desde a véspera do feriado, nesta terça-feira (1) e fãs tem organizado homenagens e tributos nas redes sociais e no cemitério onde Marília Mendonça está enterrada.

A cantora está enterrada no Cemitério Parque Memorial de Goiânia que prepara homenagens à Marília entre os dias 1 e 3 de novembro. No último dia, o Parque Memorial celebra seu aniversário de 30 anos.

As homenagens começaram nesta terça-feira (1) com distribuição de rosas brancas ao que compareceram e apresentação do violinista Lukas Santana.

No Dia de Finados (2), também haverá apresentação de Lukas Santana, além de celebrações em vários horários.

Combustível mais caro: Gasolina tem alta pela terceira semana seguida, diz ANP

Todas as homenagens serão transmitidas pelo canal do Parque Memorial no Youtube para que fãs do país inteiro e de Goiânia possam acompanhar.

Um ano sem Marília Mendonça

No próximo dia 5 de novembro, completa um ano do falecimento da cantora goiana Marília Mendonça. Sua morte comoveu fãs do Brasil inteiro.

Marília Mendonça morreu na queda de um avião que saiu de Goiânia com destino a Piedade de Caratinga, no estado de Minas Gerais. A cantora viajava para cumprir agenda de shows, quando a aeronave caiu em um curso d’água, próximo a rodovia BR-474, no município mineiro.

Aos 12 anos de idade, Marília já se destacava como jovem compositora. A cantora foi um fenômeno na música sertaneja brasileira, o que te trouxe a fama de “rainha da sofrência”. Além disso, foi uma das precursoras do movimento “feminejo”, que marcou a ascensão das mulheres no cenário sertanejo que, até o início dos anos 2000, era predominantemente masculino.

Marília colecionou alguns dos maiores hits do Brasil, como “Infiel”, “Supera”, “Ciumeira” e “De quem é a Culpa”.

A sertaneja faleceu aos 26 anos e deixou um filho pequeno.