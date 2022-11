Gasolina tem alta pela terceira semana seguida, diz ANP

Pela terceira semana seguida, gasolina tem alta em postos de todo o país, é o que informa a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na semana entre 23 e 29 de outubro, o preço médio do litro de gasolina subiu de R$ 4,88 para R$ 4,91, um avanço de 0,6%. Segundo dados do ANP, o valor máximo encontrado nos postos brasileiros foi de R$ 7,34.

O etanol já registrou a quarta alta seguida após cinco meses de queda. O valor do litro do combustível passou de R$ 3,54 para R$ 3,63. Isso representa um aumento de 2,54% na semana. O preço mais alto encontrado pela ANP em postos de combustível foi de R$ 6,90.

Já o diesel foi o único a ter queda, ainda que sensível. O preço médio do litro caiu de R$ 6,59 para R$ 6,56, uma recuo de 0,45%. O valor mais alto registrado foi de R$ 7,99.

A Petrobrás segue a Paridade de Preço Internacional (PPI), que determina que a estatal comercialize os combustíveis com preços compatíveis aos praticados no mercado exterior.

Mesmo com as recentes altas, o preço do combustível brasileiro está ainda mais barato que no exterior. O preço do diesel está com uma defasagem média de 6%, enquanto a gasolina registra 8%, quando comparado aos preços praticados no mercado internacional.

Alta nos preços de combustíveis

Junho foi o mês em que os postos brasileiros registraram as maiores altas nos preços de combustíveis, desde que a ANP passou a fazer levantamento semanal de preços, em 2004.

A título de informação, a gasolina atingiu o seu valor mais alto na semana de 19 a 25 de junho, quando o preço médio do combustível estava sendo comercializado a R$ 7,39.

O diesel, por sua vez, teve seu ápice também na semana de 19 a 25 de junho, quando foi vendido a R$ 7,57, ultrapassando, até mesmo, o valor da gasolina.

Segundo dados da ANP, o etanol teve sua maior alta entre 24 e 30 de abril, sendo comercializado a R$ 5,53. No período de 19 a 25 de junho, quando os outros combustíveis tiveram sua maior alta, o etanol estava sendo encontrado a R$ 4,87.