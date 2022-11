Veja a programação nos cemitérios e missas para o Dia de Finados

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), informa que, neste feriado de Dia de Finados (02/11), quatro cemitérios do município estarão abertos a partir das 7h para que a população e religiosos possam homenagear seus falecidos.

A Arquidiocese de Goiânia montou toda a estrutura necessária com tendas e cadeiras para as Missas. De acordo com a instituição, também haverá missionários nos cemitérios.

Durante o mês de outubro, a Sedhs e a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) fizeram ações de manutenção, limpeza, pintura e roçagem dos cemitérios municipais Santana, Cemitério Parque, Vale da Paz e Jardim da Saudade para que a comunidade pudesse vivenciar este momento com um ambiente mais organizado.

De acordo com a secretaria, também foi montada uma força-tarefa para orientar os visitantes sobre localização dos túmulos e horários de missas que serão celebradas pela Arquidiocese de Goiânia, nos locais preparados.

Programação para o Dia de Finados em Goiânia

Combustível mais caro: Gasolina tem alta pela terceira semana seguida, diz ANP

Abaixo você confere os horários de missas e endereços dos cemitérios municipais de Goiânia: