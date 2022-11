Câmara de Goiânia aprova projeto que torna jantinha patrimônio imaterial

É difícil negar que a culinária goiana é uma das melhores do Brasil. Por isso, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou um projeto de lei que torna a ‘jantinha’ um prato de Patrimônio Cultural Imaterial.

O autor da proposta é o vereador Joãozinho Guimarães (Solidariedade). Ele destacou que o objetivo é preservar o respeito às tradições goianienses. “É, na verdade, o reconhecimento da existência, valor e manifestação cultural dessa atividade. Queremos preservar nossa história ligada a ela”.

Agora, o projeto de lei nº 565/2021 segue para a sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), que pode aprovar ou vetar a medida. “Vou conversar com o prefeito sobre a importância cultural e histórica dessa atividade em nossa cidade, com inúmeros bares e restaurantes que servem esse tipo de comida.”, afirmou o parlamentar.

Conheça a tradicional ‘Jantinha’ que pode se tornar patrimônio imaterial de Goiânia

A jantinha se adapta conforme a região do estado, mas a base é um prato feito que tem o churrasco como protagonista. Basicamente, os acompanhamentos são arroz, feijão tropeiro, mandioca, vinagrete e farofa.

Como o protagonista é o churrasco, há diversas opções de espetinhos, como o de carne bovina, linguiça, frango com bacon, queijo e muitos outros.

Em Goiânia, há vários restaurantes que têm esse prato tradicional no cardápio, como Esquina do Espeto, Espetinho do Gordinho, Espetinho do Gordo, Jantinha Fast, Tribos do Espeto e Espetinhos Batuta.

