Goiânia recebe festival de cervejas artesanais com entrada gratuita

Com entrada gratuita, Goiânia recebe a 1ª edição do Festival BEBA! na cidade nos dias 4, 5 e 6 de novembro, no estacionamento marrom do Shopping Passeio das Águas. Assim, o evento reúne mais de 160 torneiras de chopes, bem como terá variados cortes nobres, além de shows ao vivo.

Esta é a primeira vez que o Festival BEBA! acontece fora do Distrito Federal, e também terá em Goiânia rótulos premiados internacionalmente e grandes produções da região. Dessa forma, algumas marcas destaques são a Bodebrown Trooper (cerveja oficial do Iron Maiden), Barbarella Morango, Epica Gose Cajá. Além disso, Three Monkeys Cheecake Sour (Cerveja cítrica com sabor puxado para torta de cheesecake) e Seasons X Bacon (Cerveja defumada que remete ao gosto de bacon).

Além da cerveja artesanal, o público poderá aproveitar um churrasco no local, com uma variedade de carnes nobres. Dessa maneira, entre os cortes estarão o Wagyu, Tomahawk e Picanha. Ademaiss, sobremesas como os sorvetes produzidos pelo BEBA!, nos sabores, stout, IPA, hop lager e espumante.

O festival oferece também shows ao vivo com bandas de rock locais e covers. A programação traz ainda a apresentação especial do cantor Digão (Raimundos), na sexta (4/11).

Sobre o evento

O BEBA! se tornou um símbolo de Brasília, sendo tombado como Patrimônio Cultural da cidade. O festival é conhecido por valorizar as produções de cervejas artesanais, artistas e a gastronomia local. Além disso, reúne cultura, lazer e artesanato em tradicionais pontos da cidade.

Pela primeira vez em outro estado, o festival de cerveja artesanal da capital federal vai desembarcar em Goiânia durante três dias. “É uma alegria muito grande estar expandido esse projeto, e levando o comércio cervejeiro para todo Brasil. Esperamos que seja um grande sucesso assim como acontece em Brasília”, conta o organizador Guilherme Sette.

Serviço: Festival BEBA! em Goiânia

Onde: Estacionamento Marrom do Shopping Passeio das Águas

Quando: 4, 5 e 6 de novembro

Horário: Sexta: 18h – 23h59 / Sábado 12h – 23h59 / Domingo 12h – 20h

Entrada: Gratuita