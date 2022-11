Parceria irá preservar Coreto e Relógio da Avenida Goiás

As parcerias para preservarção do Coreto da Praça Cívica e da Torre do Relógio da Avenida Goiás, no Centro de Goiânia, foram atualizadas. Assim, na segunda-feira (31/10), foram definidas as ações de recuperação e manutenção dos prédios históricos.

Participaram os secretários de Estado da Retomada e da Cultura, do Governo de Goiás. Além disso, representantes da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da capital. Ademais, da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O Coreto da Praça Cívica e a Torre do Relógio da Avenida Goiás integram o conjunto de monumentos e prédios de Art Decó no centro da capital, tombados pelo Iphan em 2003. Dessa maneira, fazem parte do projeto “Adote uma praça”, da Prefeitura de Goiânia, que assinou um termo de cooperação com a Casag em 2019. Desde então, a entidade se tornou responsável pela recuperação e manutenção dos prédios.

Definições

Na reunião ficou estabelecido que a Prefeitura de Goiânia irá renovar o termo de cooperação com a Casag. Como a ação imediata para preservar os monumentos, a administração municipal, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), fará a limpeza e cuidará do paisagismo do Coreto da Praça Cívica e da Torre do Relógio da Avenida Goiás.

Nas atribuições e responsabilidade de cada um no novo documento, a Casag continuará responsável pelo restauro e manutenção dos prédios. Já o Governo de Goiás será parceiro em ações de segurança para prevenir futuras depredações.