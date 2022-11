Projeto cultural para incentivar literatura e artes cênicas entre o público infantil conclui ações em Crixás

Apresentado pelo Ministério do Turismo, o projeto “Armarinho, Cantinho da Imaginação” realizou oficinas no Estado de Goiás. Entre os dias 17 e 24 de outubro, seis instituições receberam oficinas de artes cênicas, com patrocínio da Anglogold Ashanti: Creche Nair Maciel, Escola de Tempo Integral Ursulino Tavares Leão, E. M. Aurita Pereira da Silva, Escola Polo Rural Chico Mendes, Escola Polo Rural Sebastião Machado de Azevedo e Escola Arlindo do Carmo Ribeiro.

Ao todo, 450 crianças entre 04 e 12 foram beneficiadas com o projeto, que foi criado para difundir a pluralidade das artes cênicas para o público infantil. Cada instituição recebeu, oficinas culturais que completam a experiência do projeto, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Incentivar.

Depoimentos

“Projeto envolvente, acolhedor e animado”, diz Thaís Araujo de Lima, Diretora da Escola Ursulino Tavares Leão.

“No dia 19, aconteceu a oficina do projeto Armarinho, Cantinho da Imaginação, onde houve bastante interação com os alunos, eles demonstraram interesse com as histórias contadas. Foi um excelente trabalho”, diz Maria de Fatima Lima, Secretária da Escola Municipal Aurita Pereira da Silva.

Instituições contempladas com o projeto “Armarinho, Cantinho da Imaginação” em Crixás (GO)

17/10/2022: Creche Nair Maciel

18/10/2022: Escola de Tempo Integral Ursulino Tavares Leão

19/10/2022: Escola Municipal Aurita Pereira da Silva

20/10/2022: Escola Polo Rural Chico Mendes

21/10/2022: Escola Polo Rural Sebastião Machado de Azevedo

24/10/2022: Escola Arlindo do Carmo Ribeiro

Sobre a AngloGold Ashanti

A AngloGold Ashanti é a indústria mais longeva do país, com 187 anos de atuação, e uma das maiores produtoras de ouro do Brasil, com 15 toneladas em 2020 – o que corresponde a 15% da produção global do grupo. Possui minas e plantas metalúrgicas e de beneficiamento nos Estados de Minas Gerais e Goiás, adotando as mais modernas tecnologias com foco em segurança e na prática de uma mineração responsável. Com cerca de 5 mil colaboradores diretos, atua ainda nos segmentos de energia, ácido sulfúrico e gestão imobiliária. Comprometida com o desenvolvimento das regiões onde atua, a empresa investiu mais de R$ 18 milhões em ações sociais apenas em 2020, fomentando a cultura, a educação, o esporte e o empreendedorismo local. O grupo AngloGold Ashanti tem sede em Johannesburgo, na África do Sul, e atuação em oito países com dez operações. Mais informações em www.anglogoldashanti.com.br.

Sobre o Ministério

Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts).