Tributo a Marília Mendonça em Goiânia é adiado; nova data não foi definida

A Prefeitura de Goiânia anunciou, nesta quarta-feira (2/11), o adiamento do tributo a Marília Mendonça, que estava previsto para o dia 9 de novembro, no Palácio da Música do Oscar Niemeyer.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a decisão foi tomada devido a programação de natal. que é realizada pelo governo estadual no mesmo lugar onde o evento aconteceria.

A secretaria informou que na data prevista, 9 de novembro, a equipe de organização das atividades natalinas já estará no local fazendo a montagem da estrutura, por isso, o evento fica inviável de ser realizado.

A organização ainda não divulgou a nova data e local do evento, mas os ingressos que haviam sido emitidos, serão cancelados. Por isso, quando houver definição da nova data, será preciso fazer a emissão de um novo ingresso. Lembrando que o evento de homenagem à cantora é gratuito ao público.

Tributo a Marília Mendonça em Aparecida

Os fãs que ainda desejam prestar homenagem a rainha da sofrência, a Prefeitura de Aparecida vai realizar um tributo no próximo domingo (6), no Palco da Cultura, localizado no Aparecida Shopping.

O evento é gratuito e terá cerca de duas horas de duração, sendo apresentado por artistas aparecidenses, como Dani Moraes e as duplas Keu e Susana e Bruna e Miztella.

“Marília Mendonça foi uma artista incrível, é merecedora de todas as homenagens. Para mim é uma honra organizar esse tributo”, afirma Webert Tomaz, Coordenador de Eventos Culturais.

Um ano sem a rainha da sofrência

A homenagem marca um ano do falecimento precoce da cantora Marília Mendonça, em um acidente aéreo. Ela deixou uma legião de fãs, que ficaram muito abalados com sua partida.

Dona de uma das vozes mais marcantes e poderosas do Brasil, Marília nasceu em 1995, em Cristianópolis, a cerca de 90 km de Goiânia. Ela ganhou fama com a música “Infiel”, lançada em seu primeiro DVD, em 2015.

Outros sucessos do disco também marcaram a carreira da cantora, como “Alô Porteiro”, “Eu Sei de Cor”, “Como Faz com Ela”, “O que Falta em Você Sou Eu” e várias outras.