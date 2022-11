Bloqueios em rodovias de Goiás impediram que coração fosse transferido para SP

Os bloqueios em rodovias de Goiás impediram que um paciente que aguardava transplante de coração recebesse a doação do órgão. O coração doado pertencia a um jovem goiano de 21 anos, que morreu após sofrer um traumatismo crânio-encefálico.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o órgão seria captado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e iria para São Paulo, no entanto, devido às estradas fechadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi possível fazer a logística do coração. O caso aconteceu na noite de terça-feira (1°/11).

Segundo o Hugo, além do coração, o doador goiano propiciou outros cinco transplantes, sendo eles do fígado, rins e córneas. Os órgãos foram enviados para pacientes de Goiás e do Distrito Federal.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás disse que, inicialmente, “havia possibilidade de captação do coração para receptor de São Paulo, mas por questões de logística não foi possível”, completou.

A pasta ainda destacou o fato de, após São Paulo não conseguir realizar o aceite do órgão, procurou possíveis receptores no Distrito Federal, mas não houve compatibilidade com ninguém. Após retirado do doador, o coração deve ser transplantado em, no máximo, cinco horas.

Bloqueios em rodovias de Goiás

Desde o dia 30 de outubro, domingo de eleições, diversos apoiadores do presidente Bolsonaro tem feito bloqueios nas estradas brasileiras. O motivo é a insatisfação com a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o Governo de Goiás, não há mais rodovias bloqueadas no estado desde a noite de terça-feira, vésperas do feriado de Finados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou uma nota na noite desta quinta-feira (3) que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios, havendo apenas 24 interdições parciais.

Na segunda-feira (1°), o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes havia ordenado que PRF e as Polícias Militares estaduais fizessem a desobstrução das rodovias fechadas por manifestantes.

O ministro ainda determinou que multas fossem aplicadas aos que insistissem bloquear as vias.

De acordo com um levantamento da CNN Brasil, as autuações somam mais de R$ 18 milhões.