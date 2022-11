Caso Valério Luiz: novo júri está marcado para segunda-feira (7), em Goiânia

Está previsto para acontecer na próxima segunda-feira (7/11), o novo júri do caso Valério Luiz, que foi morto a tiros em 2012. A sessão começa a partir das 8h30, no Plenário do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), localizado na Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste.

O júri não tem horário para término e deve ter interrupções apenas para almoço e jantar, dependendo da decisão do magistrado. O juiz Lourival Machado presidirá a sessão.

O primeiro e segundo dia de julgamento serão voltados para oitivas de testemunhas e interrogatório dos cinco réus. O terceiro dia será reservado para os debates, que devem durar cerca de 9 horas. No total, 25 jurados estarão disponíveis, dos quais serão sorteados sete.

Adiamento do júri no caso Valério Luiz

Inicialmente, o júri foi marcado para junho de 2020, mas foi adiado para 14 de março de 2022 por causa da pandemia de Covid-19. No entanto, em março, o advogado que representava Maurício Sampaio desistiu da defesa e não havia sido constituído um defensor público, por isso, o júri foi adiado.

No dia 2 de maio, data prevista para o novo julgamento, os advogados de Maurício Sampaio abandonaram o júri, alegando parcialidade do juiz que presidia a sessão. Uma nova data foi agendada para o dia 14 de junho, mas um jurado passou mal no segundo dia de julgamento e, como ele deixou o hotel para procurar atendimento médico sem comunicar o oficial de justiça, o juiz, mais uma vez, precisou suspender o júri.

Para evitar qualquer problema, como no júri anterior, para esta nova sessão, o juiz Lourival Machado determinou que dois oficiais e um policial militar permaneçam no hotel com os sorteados para participar do julgamento.

Relembre o crime

O jornalista e radialista Valério Luiz foi morto a tiros quando saía da rádio onde trabalhava, no dia 5 de julho de 2012. Uma denúncia do Ministério Público aponta que o crime foi motivado pelas críticas constantes do jornalista ao Atlético Goianiense, que Maurício era diretor à época.

Além de Maurício, apontado como mandante do crime, outros quatro são acusados de participação, sendo: