Sisu 2023: universidades públicas em Goiás terão mais de 6 mil vagas

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023 estará com mais de 6 mil vagas disponíveis para universidades públicas em Goiás para serem preenchidas na primeira edição do programa. No total, cinco instituições no estado contam com oportunidades.

A seleção das vagas do programa será feita com base nas notas obtidas pelos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022), que será realizado em novembro deste ano. A abertura das inscrições do programa está prevista para 31 de janeiro.

Universidades públicas em Goiás com vagas no programa

Em Goiás, a maioria das vagas previstas do programa são destinadas à Universidade Federal de Goiás (UFG).

Confira a lista:

Universidade Federal de Goiás (UFG): 4.414 vagas para primeira edição do programa. O termo ainda não foi divulgado;

4.414 vagas para primeira edição do programa. O termo ainda não foi divulgado; Universidade Federal de Jataí (UFJ): 1.080 vagas na primeira edição do Sisu 2023. O termo também não foi publicado;

1.080 vagas na primeira edição do Sisu 2023. O termo também não foi publicado; Universidade Federal de Catalão (UFCat): 1.309 vagas na primeira edição da seleção. Entretanto, o termo não foi divulgado;

1.309 vagas na primeira edição da seleção. Entretanto, o termo não foi divulgado; Instituto Federal de Goiás (IFG): 204 vagas destinadas à primeira seleção. O termo também não foi publicado;

204 vagas destinadas à primeira seleção. O termo também não foi publicado; Instituto Federal Goiano (IFGoiano): 101 vagas para primeira edição do programa. No entanto, o termo não foi divulgado;

101 vagas para primeira edição do programa. No entanto, o termo não foi divulgado; Universidade Estadual de Goiás (UEG): não aderiu ao Sisu, mas avalia participar da primeira edição em 2024.

Sisu 2023

O programa reúne em um sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, sendo a maioria ofertadas por instituições federais (universidades e institutos).

Para fazer a inscrição basta acessar o site do Governo Federal, na página de inscrição do portal e fazer login com CPF e senha. Posteriormente, basta escolher até duas opções curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo. Podem participar todos que fizeram a edição mais recente do Enem e não zeraram a redação.