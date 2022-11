Acusados por morte de homem que velou a mãe sozinho vão à juri na terça (8)

A dupla Bárbara Morais dos Santos e Matheus Teixeira Carneiro, acusados de matarem José Ricardo Fernandes, homem que ficou conhecido por velar a mãe sozinho, vão à júri popular na próxima terça-feira (8/11), em Aparecida de Goiânia.

Os acusados foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e furto qualificado praticado.

O crime aconteceu no dia 10 de julho de 2020, no Conjunto Estrela do Sul, em Aparecida de Goiânia. A dupla espancou a vítima e, com ela viva, atearam fogo no seu corpo, o que levou à morte. Além do crime bárbaro, os acusados levaram da casa de José Ricardo uma televisão, um celular e a carteira, além da tentativa de subtrair quantia arrecadada em “vaquinha virtual”.

Homem que velou a mãe sozinho ficou conhecido após foto viralizar nas redes

José Ricardo ficou conhecido após uma foto em que ele velava a mãe sozinho ter viralizado nas redes sociais. O caso teve muita repercussão no país devido o drama de um filho velar a mãe solitariamente, o que comoveu as pessoas.

À época foram feitas muitas reportagens sobre a situação, o que levou Bárbara, uma das acusadas, a se aproximar da vítima.

A motivação do crime

De acordo com o Ministério Público de Goiás, José Fernandes sofria de insuficiência renal e se submetia, frequentemente, à hemodiálise. Foi então que Bárbara se dispôs a ajudar a vítima com uma “vaquinha virtual” para o seu tratamento. O valor arrecadado se aproximou de R$ 30 mil.

Com a quantia arrecadada, Bárbara quis ficar com o dinheiro. Dessa forma, começou a planejar a morte de José Fernandes chegando a divulgar, por meio de redes sociais, anúncio que dizia procurar uma pessoa que fizesse serviço pesado para “acabar com um véi tarado”.

Assim, encontrou Matheus que a ajudou na prática do crime, na promessa de receber R$ 2 mil pelos serviços prestados.

No dia do crime, os denunciados espancaram a vítima, jogaram álcool sobre José Fernandes e atearam fogo. O mesmo chegou a ser socorrido, mas veio óbito.