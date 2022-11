Um ano sem Marília Mendonça: relembre a trajetória da rainha da sofrência

O dia 5 de novembro permanecerá para sempre como a data em que milhares de brasileiros tiveram que se despedir de uma das maiores expressões da música sertaneja recente: Marília Mendonça.

A eterna “rainha da sofrência” morreu há exatamente um ano, vítima da queda de avião que levava a cantora a cumprir agenda de shows na cidade de Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Além dela, estavam no avião o seu produtor Henrique Ribeiro, o tio Abicelí Silveira, o piloto e co-piloto, que também vieram a óbito.

A morte da precursora do “feminejo” comoveu o país inteiro e até hoje é lembrada por fãs. A jovem cantora de 26 anos estava no auge da carreira colecionando inúmeros sucessos, entre eles “Infiel”, “Supera”, “Ciumeira”, “De quem é a Culpa” e “Esqueça-me se for capaz”, parceria com a dupla Maiara e Maraísa.

No Twitter, a cantora está entre os assuntos mais comentados com fãs prestando homenagens e relembrando seus grandes sucessos.

Toda vez q eu vejo esse vídeo de Marília Mendonça na minha tml eu preciso reposta pra enaltecer o quanto ela era foda pic.twitter.com/jpr2z7p0L0 — esmeralda🌼 (@beggincomentss) November 4, 2022

Em uma publicação, fã rememora o grande show de Marília Mendonça em Belo Horizonte.

Quando perguntarem o tamanho que era Marília Mendonça mostre esse vídeo onde ela juntou 100 mil pessoas em BH em plena segunda-feira pic.twitter.com/fepoUvRTZC — Matheus (@odontinho) November 4, 2022

Em outro post, admiradora lamenta o fato de não ter ido na turnê “Todos os cantos” que visitou dezenas de cidades pelo país. O último show da turnê aconteceu no dia 1° de novembro de 2021, quatro dias antes da queda do avião que viria tirar sua vida.

Acho que o arrependimento de muitos, foi não ter ido a um show dessa turnê.. parecia ate que ela fez uma "despedida" pra deixar a marca dela em todos os cantos, pois todas as capitais foram shows inesquecíveis! Eu não pude ir, mas o dia do show ficou marcado, foi um marco! — 🌈 ᴀɴɢᴇʟɪɴᴀ ⓟ (@ANGELINA_I3) November 5, 2022

Marília Mendonça em números

Mãe do pequeno Léo, de dois anos, Marília ainda coleciona números impressionantes. Por mês, são mais de 10 milhões de ouvintes em plataformas de música. No Instagram, tem 41,7 milhões de seguidores e no Youtube são 25,2 milhões de inscritos e 16,2 bilhões de visualizações.

A sertaneja é a primeira brasileira do mundo a superar 8 bilhões de streams no Spotify. Além disso, sua equipe divulgou outros números impressionantes.

A rainha da sofrência é a cantora com mais clipes acima de 100 milhões de visualizações em todo o mundo. Ela também é dona da maior live musical de todos os tempos, com 3,3 milhões de telespectadores simultâneos.

O título de álbum mais escutado do Spotify Brasil também é dela. “Todos os cantos” atingiu 1 bilhão de streams na plataforma e entrou para a história.

Trajetória

Marília Mendonça nasceu no dia 22 de julho de 1995, em Cristianópolis, cidade a 91 quilômetros de Goiânia. Já aos 12 anos de idade começou a se destacar no cenário musical da região.

No entanto, o sucesso veio em 2015, com a gravação do seu primeiro DVD que continha a música “Infiel”, um dos grandes sucessos que lhe projetou no cenário nacional e foi uma das músicas mais tocadas em 2016.

Um ano sem Marília: Tributo a Marília Mendonça em Goiânia é adiado; nova data não foi definida

O seu último álbum “Todos os cantos”, de 2019, recebeu o disco de platina após vender mais de 240 mil cópias. Além disso, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja.

Antes da sua morte, Marília também se preparava para pegar estrada com as cantoras Maiara e Maraísa com a turnê “As Patroas”. Antes do acidente chegaram a lançar seu novo trabalho “Fã Clube”.

Marília Mendonça deixou o filho Léo Dias Mendonça Huff, que vai fazer três anos no próximo dia 16 de dezembro.